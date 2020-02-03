В Киеве нашли потерявшуюся старушку

Фото: патрульная полиция Киева

Столичные патрульные вернули родственникам старушку, которая потерялась. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Так, 2 февраля после полудня к копам обратился прохожий и сообщил, что нашел женщину, которая потерялась и ничего не помнит. У пожилой женщины был растерянный вид, она длительное время блуждала по улице.

Патрульные, общаясь с женщиной, пытались установить хотя бы название улицы ее проживания, но тщетно.

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В мобильном телефоне женщины инспекторы обнаружили контакты ее внука. Патрульные позвонили мужчине и сообщили о местонахождении бабушки. И уже скоро она была с родными.

Ранее сообщалось, что в центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" жила 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет. Вместо кровати у пожилой женщины был кусок картона, а за одежду служили несколько одеял, которые ей принесли неравнодушные киевляне. Бабушка рассказывала, что сидит в переходе, потому что потерялась.

Также новости "Сегодня" писали, что во Львовской области 86-летняя пенсионерка пошла за грибами и потерялась – ей пришлось двое суток блуждать по лесу без воды и пищи.

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