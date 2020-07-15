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В Киеве нашли пропавшего 70-летнего мужчину

15 июля, 20:21

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Полиции помогла неравнодушная жительница Подола

В Киеве благодаря неравнодушной женщине патрульные вернули домой пожилого мужчину, который потерялся, рассказали в Патрульной полиции Киева.

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На днях в полицию обратилась жительница одного из домов на улице Кирилловской и сообщила, что неизвестный мужчина долго сидит на лавочке возле дома и все время повторяет женское имя. По словам заявительницы, гражданин не проживает в их доме.

Прибывшие на место копы обнаружили пожилого мужчину, который не помнил, как оказался возле чужого подъезда. Патрульным удалось разговорить пенсионера и узнать его фамилию и имя. Также он вспомнил имя сына.

С помощью полицейских баз инспекторы узнали о семье и адресе проживания 70-летнего мужчины. Патрульные доставили его домой, где пенсионера ждала его взволнованная супруга.

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Патрульные поблагодарили неравнодушную киевлянку за сообщение о дедушке. Ведь именно благодаря ее звонку удалось вернуть заблудившегося дедушку домой.

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Ранее под Киевом нашли пропавшую 77-летнюю пенсионерку. Утром она ушла в лес с сестрой собирать грибы и не вернулась домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев подол пропал человек патрульные

Источник: Сегодня

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