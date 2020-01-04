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В Киеве нашли пропавшую школьницу

4 января, 16:23

Подробности того, где нашли девочку, не сообщаются

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Тринадцатилетняя школьница Альбина Тирон, об исчезновении которой в Киеве сообщалось в субботу, 4 января, нашлась. С девочкой все хорошо. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Подробности того, где нашли девочку, не сообщаются.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Ранее передавали, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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