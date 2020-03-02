В Киеве нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Ребенок играл рядом с бабушкой и пропал

В Киеве полицейские разыскали пропавшего восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным копов, недавно по телефону "102" к правоохранителям обратилась женщина, рассказав, что у нее пропала внучка. Сначала девочка играла рядом с женщиной во дворе, а когда бабушка отвлеклась – ребенок пропал.

"Получив описание одежды и внешнего вида ребенка, патрульные разослали ориентировки всем экипажам полиции, а также коллегам из других подразделений. Все свободные экипажи патрульной полиции начали обследовать прилегающую территорию в поисках пропавшего ребенка или очевидцев, которые могли ее видеть. Через некоторое время патрульные получили сообщение, что на службу "102" позвонили граждане и рассказали, что обнаружили девочку, которая подходила под описание по ориентированию, без сопровождения взрослых", – говорится в сообщении.

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Ребенка передали родителям и провели с ними профилактическую беседу.

Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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