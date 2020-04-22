В Киеве нашли сбежавших из интерната подростков

Парни отправились в бега уже четвертый раз за месяц

Столичные правоохранители разыскали двух подростков, сбежавших из интерната в Оболонском районе столицы. За последний месяц это был их четвертый побег из заведения, где они постоянно проживают и учатся, рассказали в полиции Киева.

Так, в полицию обратился директор санаторной школы-интерната для детей с психоневрологическими заболеваниями и сообщила, что двое 14-летних воспитанников сбежали. Она уточнила, что ребята бегут не первый раз, предоставила их фото и сообщила возможные адреса их пребывания.

"В дальнейшем мы установили, что несовершеннолетние пошли пешком из поселка Пуща-Водица в Киев, где встретились со своими друзьями. Три дня подростки успешно скрывались, пока мы не заметили одного из них рядом с домом его матери в Печерском районе Киева. На следующий день в центре мы нашли другого беглеца ", – рассказал начальник сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимир Моргуненко.

Правоохранители вернули подростков в интернат и предупредили их об опасных последствиях таких поступков.

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Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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