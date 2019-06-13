В Киеве нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой

Два пакета с боеприпасами и взрывчаткой были спрятаны на Лысой горе

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Голосеевском районе столицы правоохранители обнаружили схрон боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"Два пакета с боеприпасами и взрывчаткой были спрятаны на Лысой горе. Схрон обнаружили детективы и участковые офицеры Голосеевского управления полиции совместно с сотрудниками управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве во время обследования территории", – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщали, что в Черкасской области житель одного из сел Монастирищенского района хранил дома целый арсенал оружия и боеприпасов.

Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.

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