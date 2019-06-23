В Киеве нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал накануне

По словам журналистов, ребенок был жестоко убит

Тело ребенка было найдено возле озера Вырлица. Фото: Facebook

В Киеве недалеко от озера Вырлица было найдено тело девятилетнего мальчика Захара Черевко, который накануне вышел из дома и не вернулся.

Как сообщает "Киев оперативный", на теле малыша были обнаружены следы жестокого убийства. Сейчас на месте страшной находки работают криминалисты.

Ранее родители ребенка обратились к интернет-сообществу с просьбой помочь им в поисках сына. Они рассказали, что 22 июня, около восьми часов вечера, он вышел на улицу, чтобы взять интервью у прохожих возле своего дома, и не вернулся.

Напомним, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком, Киевской области, двое полицейских, находясь вне службы, решили развлечься, стреляя по банкам. Неподалеку гуляли двое малышей, и один из копов попал в голову одному из детей. Позже Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям "умышленное убийство, совершенное группой лиц", а также "грубое нарушение общественного порядка" (злостное хулиганство), совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц.

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

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