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В Киеве нашли тело пожилого мужчины с гематомами

Сегодня, 08:51

Страшную находку обнаружили родственники пенсионера

Фото: Информатор
В Киеве нашли тело пожилого мужчины с гематомами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d80/d6b/5cad80d6b92b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d80/d6b/5cad80d6b92b8.jpg Происшествия Страшную находку обнаружили родственники пенсионера

В Киеве вечером 9 апреля в одной из квартир на улице Генерала Тупикова в Соломенском районе нашли тело 75-летнего мужчины.

Как сообщает "Информатор", труп пожилого мужчины обнаружили родственники, после чего вызвали машину "скорой", сообщив о внезапной смерти. Прибывшие медики увидели на голове и шее мужчины гематомы и вызвали полицию.

Фото: kiev.informator.ua

Причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

Также мы писали, что недалеко от Центрального железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины, которое переехал поезд. Предварительно, погибший — житель города Ирпень под Киевом, 1985 года рождения.

Также напомним, что в Киеве полицейские задержали двоих иностранцев, которые подозреваются в вымогательстве. Происшествие случилось на территории овощной базы по улице Каховской в Днепровском районе. По данным стражей порядка, около 20 человек требовали деньги у предпринимателя. При этом один из нападавших выстрелил в ногу 48-летнему бизнесмену, а потом сбежали на автомобиле с иностранной регистрацией.


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Тег Киев, смерть, труп, пожилые люди

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