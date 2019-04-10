В Киеве нашли тело пожилого мужчины с гематомами
Страшную находку обнаружили родственники пенсионера
В Киеве вечером 9 апреля в одной из квартир на улице Генерала Тупикова в Соломенском районе нашли тело 75-летнего мужчины.
Как сообщает "Информатор", труп пожилого мужчины обнаружили родственники, после чего вызвали машину "скорой", сообщив о внезапной смерти. Прибывшие медики увидели на голове и шее мужчины гематомы и вызвали полицию.
Фото: kiev.informator.ua
Причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.
Также мы писали, что недалеко от Центрального железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины, которое переехал поезд. Предварительно, погибший — житель города Ирпень под Киевом, 1985 года рождения.
Также напомним, что в Киеве полицейские задержали двоих иностранцев, которые подозреваются в вымогательстве. Происшествие случилось на территории овощной базы по улице Каховской в Днепровском районе. По данным стражей порядка, около 20 человек требовали деньги у предпринимателя. При этом один из нападавших выстрелил в ногу 48-летнему бизнесмену, а потом сбежали на автомобиле с иностранной регистрацией.
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