В Киеве нашли тело сотрудника Администрации президента – СМИ

Тело нашли у ворот церкви на улице Багговутовской

Фото: Информатор

В Киеве нашли тело сотрудника Администрации президента – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1e/aa4/5c8a1eaa468eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1e/aa4/5c8a1eaa468eb.jpg 2019-03-14T11:37:00+02:00 Происшествия Тело нашли у ворот церкви на улице Багговутовской

Тело мертвого мужчины обнаружили прямо у ворот церкви на улице Багговутовской в Киеве утром в четверг, 14 марта.

Как сообщает "Информатор", тело мужчины нашел охранник соседней стройки, который возвращался с ночной смены. Он и вызвали правоохранителей и медиков.

Погибшему на вид около 40-45 лет, у него разбита голова и руки, а вокруг него следы от крови.

Как сообщают "Вартові Еспресо", ссылаясь на свои источники, погибший – Александр Бухтатый 1973 года рождения. По предварительным данным, он работал в Администрации президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

На данный момент на месте инцидента работают оперативники. Обстоятельства убийства выясняются.

Напомним, ночью 2 января на улице Саперное поле на Печерске в Киеве возник конфликт между 36-летним боксером Петром Очеретяным, который выгуливал собак, а также 26-летним сотрудником УГО, который ехал на автомобиле, и двумя его друзьями. В ходе ссоры Очеретяный один раз ударил полицейского, и тот скончался на месте. Друзья вызвали скорую помощь, однако медики не смогли помочь полицейскому.

Ранее в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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