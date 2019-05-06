В Киеве насильника детей отправили в тюрьму на 15 лет

Преступник неоднократно глумился над 15-летней девочкой и ее 2-летним братом

Фото: Pixabay

В Киеве к 15 годам лишения свободы осудили злоумышленника за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними детьми, сообщает прокуратура столицы.

Злоумышленник, проживая в гражданском браке с женщиной и ее двумя детьми, пользуясь пребыванием матери на работе и ее доверием к нему, неоднократно насиловал 15-летнюю девочку и ее 2-летнего брата. Инкриминируемые уголовные правонарушения преступник совершал с применением насилия и с угрозами отравить мать детей.

Одним из весомых доказательств этих преступлений стали результаты комплексных судебно-психологических экспертиз потерпевших.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия) ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, повлекшее особо тяжкие последствия), ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего).

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержан злоумышленник, совершивший развратные действия в отношении малолетних детей.

Также мы писали, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей.

Ранее в феврале мы сообщали, что в Киеве задержали педофила. Мужчина представлялся детям фотографим и заманивал их в порностудию.

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