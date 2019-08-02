/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Киеве не работают несколько станций метро на красной линии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%22 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%22 2019-08-02T11:05:00+03:00 Происшествия Не работают "Крещатик", "Университет" и "Театральная"

В Киеве в первой половине дня в пятницу, 2 августа, по техническим причинам не работают станции метро "Крещатик", "Университет" и "Театральная". Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Станция "Крещатик" закрыта на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают станции "Университет" и "Театральная". Движение по красной линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная", – говорится в сообщении.

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При этом пользователи социальных сетей сообщают о задержках поездов с левого берега в сторону центра.

Напомним, буквально накануне в столице "минировали" станцию "Театральную".

Не так давно мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" (Жуляны). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем поступают сообщения и о минировании жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.

Также сообщалось, что в Киеве оперативники задержали псевдоминера медицинских учреждений. Шутником, который сделал ложное сообщение о минировании, оказался житель Киевской области. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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