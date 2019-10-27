В Киеве не разминулись две машины такси: четверо пострадавших

В аварии пострадал один из водителей и трое пассажиров

В Киеве произошло серьезное ДТП / Фото: Информатор

В Дарницком районе Киева на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись ZAZ Vida и Skoda Fabia, в результате которого четыре человека были госпитализированы. Авария произошла 26 октября, около 23:10, сообщает "Информатор".

По данным полицейских, ZAZ ехал по Харьковскому шоссе со стороны станции метро "Бориспольская", и в это время на перекрестке с улицей Брацлавской Skoda, которая двигалась в противоположном направлении, начала поворачивать налево, где и произошло столкновение.

Оба водителя — таксисты, в момент аварии и в ZAZ и в Skoda были пассажиры. В результате ДТП в больницу госпитализировали четверых человек. Среди пострадавших — водитель и женщина-пассажир из Fabia, а также мужчина с женщиной — пассажиры Vida.

Стоит отметить, что два автомобиля ехали на зеленый сигнал светофора. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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