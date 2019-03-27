В Киеве неадекватный мужчина устроил кровавое ЧП на центральном вокзале: видео

Пассажир разбил окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены

В Киеве неадекватный мужчина устроил кровавое ЧП на центральном вокзале: видео 2019-03-27T18:43:46+02:00 Происшествия Пассажир разбил окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены

В среду, 27 марта, в поезде Киев-Шостка пьяный пассажир устроил дебош.

"Неадекватного и очень пьяного пассажира высадили из поезда. В знак протеста он решил разбить окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены", - сообщает "Киев оперативный", публикуя видео с места ЧП.

На кадрах можно увидеть самого дебошира. На нем расстегнуты пальто и рубашка, а руки – в крови.

Напомним, пассажиры самолета устроили драку на борту из-за голых женских ног. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по самолету босиком.

ранее сообщалось, что пьяные россияне устроили потасовку в парижском аэропорту. Два французских пограничника получили травмы после "общения" с русскими туристами, которые вылетали из Парижа в Рио-де-Жанейро.

Также ранее сообщалось, что россияне устроили давку и драку в самолете, который должен был вылететь из московского аэропорта "Внуково" в египетскую Хургаду.

Смотрите видео: Пассажирка вспомнила о забытом в аэропорту ребенке и развернула самолет:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве неадекватный мужчина устроил кровавое ЧП на центральном вокзале: видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ