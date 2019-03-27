В Киеве неадекватный мужчина устроил кровавое ЧП на центральном вокзале: видео
Пассажир разбил окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены
В среду, 27 марта, в поезде Киев-Шостка пьяный пассажир устроил дебош.
"Неадекватного и очень пьяного пассажира высадили из поезда. В знак протеста он решил разбить окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены", - сообщает "Киев оперативный", публикуя видео с места ЧП.
На кадрах можно увидеть самого дебошира. На нем расстегнуты пальто и рубашка, а руки – в крови.
Напомним, пассажиры самолета устроили драку на борту из-за голых женских ног. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по самолету босиком.
ранее сообщалось, что пьяные россияне устроили потасовку в парижском аэропорту. Два французских пограничника получили травмы после "общения" с русскими туристами, которые вылетали из Парижа в Рио-де-Жанейро.
Также ранее сообщалось, что россияне устроили давку и драку в самолете, который должен был вылететь из московского аэропорта "Внуково" в египетскую Хургаду.
Смотрите видео: Пассажирка вспомнила о забытом в аэропорту ребенке и развернула самолет:
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