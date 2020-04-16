В Киеве неизвестные подожгли Голосеевский парк (фото)

В огне сильно пострадал бобер, его не смогли спасти

В Киеве неизвестные подожгли траву в Голосеевском парке, из-за чего огонь перекинулся на лес. Об этом говорится в сообщении на неофициальной странице парка, которую ведут его сотрудники.

По данным из природного парка, больше всего пострадал квартал №24. В результате сильного ветра огонь было сложно тушить. С огнем боролись работники НПП "Голосеевский", КП ЛПХ Конча Заспа и спасатели ГСЧС.

Люди в пожаре не пострадали, однако при пожаре пострадали обитатели леса. В частности, местный бобер получил очень сильные ожоги. К сожалению, его не удалось спасти.

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"От таких необдуманных действий людей страдает не только лес и растительность, но и большое количество животных. Обгоревший бобер пришел к людям. К сожалению, он умер", – говорится в сообщении сотрудников парка.

Напомним, из-за пыльной бури, которая сегодня накрыла Киев, в Чернобыльской зоне отчуждения снова возобновилось горение травы и сухостоя, с которым пожарные боролись около двух недель.

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. 14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить.

Ранее Ярослав Емельяненко сообщил о том, что огонь полностью уничтожил 30% туристических локаций в Чернобыльской зоне.

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