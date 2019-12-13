В Киеве неизвестные рассыпали отраву для собак

Собака помогла мужчине стать миллионером / Фото: Pixabay

В Киеве на улице Туполева неизвестные рассыпали отраву для собак. Об этом киевлянка Виктория Гальченко сообщила на своей странице в Facebook.

"На улице Туполева (в районе 203-ей школы) рассыпано лекарство от туберкулеза, с целью отравы собак. У нашей собаки сегодня случился не один приступ, а также клиническая смерть из-за этого лекарства. Собаку чудом спасли, одна минута могла все решить. Прошу, быть осторожными и не спускать своих питомцев с поводка", - написала Гальченко.

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При этом в комментариях к посту одна из пользовательниц уточнила, что на Туполева 18-18а ее питомец съел отраву и позднее умер.

Напомним, с июня продолжается суд над Алексеем Святогором, который публично признался в убийстве более пяти тысяч собак. Но до суда доходят лишь единичные дела убийц, а случаев – тысячи. Почему так тяжело привлечь к ответственности палачей, выясняли новости "Сегодня".

Кроме того, в Киеве проходил марш в защиту животных. Активисты выступают за гуманное отношение и помощь бездомным животным, а также за запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото. Люди прошли по городу с лозунгом: "Защита слабых – дело сильных!".

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