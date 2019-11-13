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В Киеве неизвестные растрощили витрину магазина

13 ноября, 14:59

Перед входом в обувной магазин красной краской на асфальте написали "москали"

Фото: город Киев

Фото: город Киев

В Киеве в ночь на среду, 13 ноября, неизвестные растрощили витрину брендового обувного магазина на проспекте Победы недалеко от станции метро "Политехнический институт". Также перед входом в магазин на асфальте написали красной краской "москали".

"В полицию поступило сообщение от сотрудников магазина, что неизвестные мужчины разбили стекло в помещении. Работники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с магазином. Правоохранители увидели, как около часа ночи к зданию подошли четыре человека, после чего они потрощили витрину и скрылись", - сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемых.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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Киев стрельба магазин

Источник: Сегодня

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