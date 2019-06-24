В Киеве неизвестные в балаклавах подожгли маршрутки: видео

По городу введен план "Перехват"

Фото: Информатор

В Киеве в понедельник, 24 июня, на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Конкуренция на рынке пассажирских перевозок – она такая суровая. Это ещё не 90-ые? А как там с реакцией правоохранителей?" – говорится в паблике, где также опубликовано видео инцидента, снятое с камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, поджигателей было пятеро, после поджога они скрылись с места инцидента.

По данным издания "Информатор", в результате ЧП никто не пострадал, а водители сами успели погасить пожар огнетушителем.

В столице объявлен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что в марте правоохранители Киевской области задержали адвоката и директора фирмы, которые пытались "отжать" чужой бизнес и заработать на этом пять миллионов гривен. Указанные лица длительное время противодействовали законной хозяйственной деятельности перевозчика, требуя передать им права на перевозки на автобусном маршруте. Доказано, что криминальный дуэт – 32-летний столичный адвокат и 60-летний директор одного из обществ, использовали все возможные методы, силы и ресурсы – в том числе противозаконные.

А в Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая вымогала деньги у граждан.

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