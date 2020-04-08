В Киеве неизвестные заявили о заминировании корпуса Александровской больницы, где лечат больных с коронавирусом

В корпусе, о заминировании которого сообщил неизвестный, находится кардиологическое отделение

В Киеве полиция получила сообщение от неизвестных о минировании Александровской больницы.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook .

"Только что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв" - говорится в сообщении.

На данный момент полиция проверяет сообщение о взрывчатке в столичной больнице.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

По информации правоохранителей, в корпусе, о заминировании которого сообщил неизвестный, находится кардиологическое отделение.

"Сегодня в 21:40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус", - говорится в сообщении.

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Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события.

Полицейские устанавливают мужчину, который сообщил о закладке взрывчатки.

Ранее в Киеве женщина "заминировала" ночной клуб на улице Дмитриевской.

Отметим, что так называемый "телефонный терроризм" наказывается очень строго. Так, недавно в Киеве суд приговорил к лишению свободы 33-летнего жителя Чернигова, который отправил заведомо ложное сообщение о минировании станции метро "Нивки".

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