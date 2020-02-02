В Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся

В Киеве на улице Саксаганского сегодня вечером неизвестный застрелил мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

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Личность погибшего уже установили, это 43-летний киевлянин.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, что в Гидропарке в конце декабря мужчина 11 раз выстрелил по авто, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

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