В Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся

В Киеве на улице Саксаганского сегодня вечером неизвестный застрелил мужчину.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.
Личность погибшего уже установили, это 43-летний киевлянин.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.
Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Киеве произошло ЧП в Деснянском районе. Там мужчина, который оказался боевиком "ДНР", ранил правоохранителя.
Напомним, что в Гидропарке в конце декабря мужчина 11 раз выстрелил по авто, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.
В заведении Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.
Кроме того, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета.
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