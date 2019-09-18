В Киеве неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост: подробности от полиции, фото и видео

В Киеве возле моста Метро, ​​где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция. Об этом заявил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения. Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

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"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.

Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы

Напомним, сегодня на "красной" ветке метро в Киеве были закрыты несколько станций, проезд по мосту Метро ограничен. Позже стало известно, что вооруженный неизвестный угрожает взорвать мост.

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