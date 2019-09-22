В Киеве неизвестный сообщил о заминировании Южного моста

На место происшествия выехали следователи, взрывотехники и кинологи

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України

Неизвестный сообщил о заминировании Южного моста в Киеве, сообщил интернет портал "Вартови Еспресо".

"Неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании Южного моста", – говорится в сообщении на сайте портала в воскресенье вечером.

На место происшествия выехали следователи, взрывотехники и кинологи.

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Ранее в Киеве на мосту Метро, ​​где неизвестный угрожал взрывом, проводилась специальная полицейская операция.

Стало известно, что действия Алексея Белько на мосту Метро в Киеве расследуются по статьям о хулиганстве и неправдивом сообщении о минировании - ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины. Статьи о терроризме нет.

Днепровский районный суд Киева в пятницу, 20 сентября, рассмотрел "подрывнику" моста Метро в столице Алексею Белько меру пресечения и решил оставить его за решеткой на 60 суток с правом внесения денежного залога в 288150 гривен.

Ранее сослуживец Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка. Также смотрите в сюжете подробности задержания "подрывника":

Видео: Нацполиция

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