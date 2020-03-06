В Киеве непристегнутый ремень "помог" водителю попасть в тюрьму

В Киеве инспекторы, патрулируя на улице Академика Булаховского, заметили автомобиль BMW, водитель которого был не пристегнут ремнем безопасности, сообщает Патрульная полиция.

Полицейские остановили машину, чтобы напомнить водителю о необходимости и важности пристегиваться. Общаясь с патрульными, водитель заметно нервничал и все время пытался ускорить завершение разговора. Такое поведение вызвало подозрение у инспекторов, и как оказалось,не зря.

Во время проверки водителя по полицейским базам, патрульные установили, что гражданин осужден к наказанию в виде лишения свободы за совершение уголовного преступления и находится в активном розыске.

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Полицейские задержали мужчину, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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Ранеев центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП. В Патрульной полиции Киева сообщили, что во время побега водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения и подвергал опасности других водителей. В полиции также уточнили, что во время преследования водитель Mazda совершил столкновение со служебным автомобилем Skoda, вследствие чего он столкнулся с автомобилем Audi. После ДТП беглец продолжил движение и столкнулся с еще двумя автомобилями – ZAZ и Toyota.

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