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В Киеве невнимательный водитель разбил два авто на светофоре

Сегодня, 04:15

Как рассказал водитель Toyota, он отвлекся на навигатор

Фото: Еспресо.TV
В Киеве невнимательный водитель разбил два авто на светофоре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/713/4e3/5c87134e31722.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/713/4e3/5c87134e31722.jpg Происшествия Как рассказал водитель Toyota, он отвлекся на навигатор

В Шевченковском районе Киева, где ранее  на улице Нижнеюрковской произошла жуткая аварияневнимательный водитель разбил два авто, стоявших на светофоре

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Как рассказал водитель Toyota, он отвлекся на навигатор, и на скорости протаранил в заднюю часть автомобиль Daewoo Lanos, который остановился на сигнал светофора, запрещающий движение.

Чрезвычайное происшествие произошло на площади Победы в центре Киева.

От удара Lanos отбросило в Peugeot, который стоял впереди. Врачи "скорой", которые прибыли на место происшествия, осмотрели всех участников аварии, однако все от госпитализации отказались.

Ранее мы сообщали, что автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве утром в понедельник, 11 марта. 

Напомним, в центре Киева водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в бетонную ограду. В результате пассажир Daewoo Nexia погиб на месте, а водителя со множеством травм карета скорой помощи доставила в больницу.

Также в столице произошло ДТП, которое едва не закончилось гибелью женщины. Водитель Daewoo Leganza не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где переходила дорогу киевлянка.

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Тег ДТП, цирк, светофор, навигатор, проспект победы

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