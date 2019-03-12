В Киеве невнимательный водитель разбил два авто на светофоре

Как рассказал водитель Toyota, он отвлекся на навигатор

Фото: Еспресо.TV

В Киеве невнимательный водитель разбил два авто на светофоре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/713/4e3/5c87134e31722.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/713/4e3/5c87134e31722.jpg 2019-03-12T04:15:12+02:00 Происшествия Как рассказал водитель Toyota, он отвлекся на навигатор

В Шевченковском районе Киева, где ранее на улице Нижнеюрковской произошла жуткая авария, невнимательный водитель разбил два авто, стоявших на светофоре

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Как рассказал водитель Toyota, он отвлекся на навигатор, и на скорости протаранил в заднюю часть автомобиль Daewoo Lanos, который остановился на сигнал светофора, запрещающий движение.

Чрезвычайное происшествие произошло на площади Победы в центре Киева.

От удара Lanos отбросило в Peugeot, который стоял впереди. Врачи "скорой", которые прибыли на место происшествия, осмотрели всех участников аварии, однако все от госпитализации отказались.

Ранее мы сообщали, что автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве утром в понедельник, 11 марта.

Напомним, в центре Киева водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в бетонную ограду. В результате пассажир Daewoo Nexia погиб на месте, а водителя со множеством травм карета скорой помощи доставила в больницу.

Также в столице произошло ДТП, которое едва не закончилось гибелью женщины. Водитель Daewoo Leganza не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где переходила дорогу киевлянка.

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