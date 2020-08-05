В Киеве незрячего спортсмена не пустили в бассейн: в Минобразования отреагировали на скандал

В Киеве разгорелся скандал вокруг бассейна спорткомплекса "Олимпийский стиль" при Национальном университете физического воспитания и спорта, куда не пустили незрячего спортсмена Руслана Рубеля.

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Так, на днях спортсмен рассказал, как его не пустили в бассейн под предлогом того, что это "объект повышенной опасности".

"Чем регламентируются такие правила, объяснить (директор бассейна. – Ред.) не смог. О Конституции, видимо, там никто не слыхал или же умышленно и злостно нарушают основоположный закон — прямо дискриминируют и считают, что это правильно. 4 года я посещал разные бассейны (при НТУ, "Юность", ЦСКА, "Купава") и подобных проблем нигде не возникало", – написал мужчина на своей странице в Facebook.

Фото: Руслан Рубель

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Он добавил, что руководствуясь призмой мышления директора бассейна, получается, что незрячему спортсмену "вообще нужно из дома не выходить".

После широкой огласки инцидента Министерство образования и науки отреагировало на случившееся.

Как пишет "Украинская правда", ведомство и спорткомплекс принесли извинения спортсмену после встречи и.о. министра образования Сергея Шкарлета и ректора университета физвоспитания Евгения Имаса. В МОН заявили, что в ходе встречи были "выяснены все обстоятельства ситуации, а также наработан протокол работы персонала".

Также сообщается, что мужчине, которого не пустили в бассейн, предоставят бесплатный полугодовой абонемент и назначат ему сопровождающего (инструктора).

Ранее мужа звезды "Слуги народа" не пустили на инвалидной коляске в РЦ в Киеве.

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Также в Киеве вспыхнул скандал после того, как эвакуатор увез автомобиль инвалида.

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