В Киеве ночью горела свалка: пожар тушили более трех часов

В Киеве спасатели несколько часов тушили пожар на свалке, вспыхнувший неподалеку от пересечения улиц Коллекторной и Ревуцкого, рассказали в ГСЧС Киева.

Реклама

Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу 11 июля в 20:20 На место вызова немедленно направили спасателей из ближайших частей. В 22:00 пожар на площади 250 кв. м был локализован, а в 00:07 12 июля – потушен.

"Основная сложность тушения пожара заключалась в том, что мусор был свален в яму и в некоторых местах глубина его наслоения достигала 10 м. Огонь удалось потушить быстро, а очаги тления, которые были снизу, приходилось тщательно заливать водой", – объясняют в ГСЧС.

Также на этом участке нет воды, поэтому спасателям приходилось прокладывать дополнительные рукавные линии и проводить забор из ближайшего озера.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и около 11 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причины пожара выясняются.

Отметим, свалка мусора на Коллекторной горит довольно часто. Не так давно, в марте этого года, мы писали о пожаре в этом же месте, тогда огонь охватил площадь в 500 кв. м. Главная сложность этого пожара заключалась в том, что глубина мусорного покрова составляла от 3 до 5 метров и была угроза его обрушения. Кроме того, отсутствовало должное водоснабжения, поэтому спасателям приходилось подвозить воду, и через узкий подъезд к очагу пожара не было возможности подъехать более одной пожарной автоцистерне.

Реклама

Вызов по этому пожару поступил в оперативно-координационный центр в 07:25. В 14:21 пожарные локализовали пожар, а в 16:29 – ликвидировали.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама