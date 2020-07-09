В Киеве ночью горела девятиэтажка: из-за пожара эвакуировали 15 человек (фото, видео)

В Киеве на Троещине в ночь на четверг, 9 июля, произошел пожар в жилой девятиэтажке. Спасатели эвакуировали из дома на улице Закревского, 31, 15 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре в Деснянском районе поступило спасателям в 2:10.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже. Пожарные, не теряя времени, сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации жильцов дома. Во время тушения пожара огнеборцы по внутренней лестничной клетке эвакуировали из жилого дома и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них также был и владелец квартиры, в которой возник пожар", - говорится в сообщении.

В 2:50 пожарные локализовали пожар, а в 3:22 – ликвидировали.

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В результате пожара квартира выгорела полностью, повреждены входные двери соседней квартиры, закопчены стены и потолок общего коридора.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут выяснять правоохранители.

Ранее сообщалось, что в квартире жилой девятиэтажки на улице Радужной, 69, произошла утечка газа, возник пожар.

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Напомним, что в Луганской области вечером 6 июля вспыхнул масштабный пожар.

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