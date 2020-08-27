В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"

В ночь на 27 августа в Киеве на улице Голосеевской, 13Б неизвестные схватили и затолкали мужчину в авто и увезли в неизвестном направлении.

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Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

Момент похищения сняли на видео из близлежащего дома. На видео видно, как группа людей силой затягивает мужчину в машину, а тот сопротивляется и зовет на помощь неравнодушных.

По информации соцсетей, по городу Киеву объявлен специальный полицейский план "Перехват".

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"Если увидите – срочно звоните 102", – говорится в сообщении.

Видео: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге спасли похищенного мужчину. Его незаконно удерживали на привязи и пытали, чтобы получить деньги. Полицейские уже задержали злоумышленника. Правоохранители обнаружили 27-летнего потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения, его доставили в больницу.

Также в полиции рассказали подробности похищения бизнесмена Сергея Ткаченко в Киеве. Пятерым задержанным сообщили о подозрении в похищении и вымогательстве.

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