В Киеве ночью полыхали МАФы на Виноградаре (видео)

На столичном Виноградаре, где ранее горел жилой дом, произошел пожар в киосках возле супермаркета на проспекте Правды, 66. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
В частности, уточняется, что МАФы вспыхнули в ночь на пятницу, 22 ноября.
К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания предстоит установить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.
Также на днях произошел пожар в жилой девятиэтажке на улице Смолича, 6в в Голосеевском районе. Спасатели эвакуировали пять человек с горящего этажа.
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