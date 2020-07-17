В Киеве ночью полыхали машины во дворах жилых домов (фото)

Сгорели ВАЗ и Nissan в Шевченковском и Соломенском районах

В Киеве за ночь в разных районах города произошло два автомобильных пожара.

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Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Первый вызов поступил спасателям в 00:09 – горело авто во дворе пятиэтажного жилого дома на ул. Ружинской, 26 в Шевченковском районе.

"Как оказалось, пожар возник в автомобиле "ВАЗ 2107". В 00:45 пожар пожарные ликвидировали. В результате пожара в автомобиле повреждено лакокрасочное покрытие", – говорится в сообщении.

Второй подобный вызов поступил в 2:48 о том, что во дворе у 16-этажного жилого дома на ул. Кадетский Гай, 11 в Соломенском районе. Там пожар возник в автомобиле Nissan Pathfinder. Пожар ликвидировали в 3:17. В результате ЧП в авто уничтожен моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие передней части автомобиля.

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Причины возникновения обоих пожаров устанавливаются правоохранительными органами. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на ходу вспыхнул Merсedes и сгорела машина возле больницы на улице Миропольской, 8.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова в столице сгорели три авто.

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