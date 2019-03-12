В Киеве ночью произошел взрыв: Porsche поджег соседние машины
Porsche, KIA и Audi сгорели у жилого дома на Срибнокильской
Три автомобиля марок Porsche, KIA и Audi сгорели у жилого дома на Срибнокильской, 3Б в Дарницком районе Киева, сообщает "Киев Оперативный".
Инцидент произошел в ночь на вторник, 12 марта. Как сообщают жители дома, около двух часов ночи они проснулись от взрыва, после которого последовал пожар. По их словам, пожар начался с автомобиля Porsche, и огонь позднее перекинулся на припаркованные автомобили.
Спасателям, прибывшим на место ЧС, понадобилось полчаса, чтобы ликвидировать возгорание. Огонь был настолько сильным, что повредил даже витрину ближайшего магазина.
Обстоятельства пожара выясняются, кому принадлежит Porsche, пока что не сообщается.
Ранее мы писали, что сильный пожар вспыхнул в днестровских плавнях, недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ночью произошел взрыв: Porsche поджег соседние машины". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львовской области третий день тушат пожар на мусорной свалке
ЧП произошло на полигоне бытовых отходов возле города Новояворовск
В Киеве ураган "сдул" с детского сада утеплитель
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал