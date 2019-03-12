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В Киеве ночью произошел взрыв: Porsche поджег соседние машины

Сегодня, 11:13

Porsche, KIA и Audi сгорели у жилого дома на Срибнокильской

Фото: Киев Оперативный
В Киеве ночью произошел взрыв: Porsche поджег соседние машины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/776/090/5c87760901a34.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/776/090/5c87760901a34.jpeg Происшествия Porsche, KIA и Audi сгорели у жилого дома на Срибнокильской

Три автомобиля марок Porsche, KIA и Audi сгорели у жилого дома на Срибнокильской, 3Б в Дарницком районе Киева, сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в ночь на вторник, 12 марта. Как сообщают жители дома, около двух часов ночи они проснулись от взрыва, после которого последовал пожар. По их словам, пожар начался с автомобиля Porsche, и огонь позднее перекинулся на припаркованные автомобили.

Спасателям, прибывшим на место ЧС, понадобилось полчаса, чтобы ликвидировать возгорание. Огонь был настолько сильным, что повредил даже витрину ближайшего магазина.

Обстоятельства пожара выясняются, кому принадлежит Porsche, пока что не сообщается.

Ранее мы писали, что сильный пожар вспыхнул в днестровских плавнях, недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области. 

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Тег Киев, пожар, машина, срибнокильская, осокорки, позняки, Porsche

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