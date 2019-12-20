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В Киеве ночью сгорели грузовик, машина общественницы и легковушка

20 декабря, 10:53

На улице Пулюя сгорело авто основательницы общественной организации "Батьки SOS" Алены Парфеновой

Фото: facebook.com/alena.parfonova

Фото: facebook.com/alena.parfonova

В разных районах Киева за минувшую ночь сгорели три автомобиля, один из которых принадлежит основательнице общественной организации "Батьки SOS" Алене Парфеновой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Первый вызов поступил спасателям в 3:35 20 декабря. Выяснилось, что во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Лятошинского, 24 в Голосеевском районе, горит грузовой автомобиль марки ГАЗ-53. В 3:57 бойцы ликвидировали возгорание.

Также в 4:24 поступило еще одно сообщение о пожаре, который возник у девятиэтажного жилого дома на ул. Пулюя, 3 в Соломенском районе столицы, в припаркованном автомобиле Toyota RAV4. В 4:49 спасатели ликвидировали пожар.

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В результате возгорания сгорел моторный отсек и салон, а также повреждено лакокрасочное покрытие в рядом припаркованном автомобиле Geely CK.

При этом основательница общественной организации "Батьки SOS" Алена Парфенова сообщила, что в ночь на 20 декабря у нее сгорело авто.

"Я не знаю, что случилось, но оперативно следователь говорит: похоже на поджог", – написала Парфенова в Facebook, опубликовав фото сгоревшего авто.

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Сергей Репецкий / Фото: Прокуратура Киева

Фото: facebook.com/alena.parfonova

Фото: facebook.com/alena.parfonova

Фото: facebook.com/alena.parfonova

Фото: facebook.com/alena.parfonova

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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