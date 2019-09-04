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В Киеве ночью сгорели припаркованные у жилого дома машины: фото и видео

4 сентября, 08:52

Инцидент произошел на Троещине. К счастью, обошлось без пострадавших

/ Фото: Информатор

После сильного пожара на Рембазе в Киеве произошло новое ЧП. Как сообщает "Информатор", поздно вечером 3 сентября во дворе жилого дома на бульваре Перова, 25в, сгорели три авто.

Сообщается, что все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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В результате ЧП Toyota сгорела дотла, а остальные авто получили значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в связи с пожарами на торфяниках под Киевом столицу окутал запах гари.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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Киев машина пожары

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