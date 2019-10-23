В Киеве ночью вспыхнул частный дом: появились фото и видео

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве в трехэтажном частном доме произошелночной пожар. Огонь охватил второй и третий этаж здания, а также – чердак, сообщает "Информатор".

О пожаре на улице Новомостицкой, 4 спасателям сообщили сегодня, 23 октября, около 1:55. Как рассказали местные жители, вспыхнувший дом был почти достроен, но в нем еще велись ремонтные работы.

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Спасатели сразу же приехали на место. Тушением пожара занимались более 40 спасателей и 10 единиц спецтехники, ведь огонь охватил второй и третий этаж здания, а также – чердак. Чтобы ликвидировать пламя, пришлось перекрыть часть Новомостицкой улицы. Возгорание удалось локализовать в 2:30, а ликвидировали его в 2:45. В результате пожара никто не пострадал.

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Напомним, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

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