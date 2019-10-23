Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,65

В Киеве ночью вспыхнул частный дом: появились фото и видео

23 октября, 07:43

Из-за пожара спасателям пришлось перекрывать улицу

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве в трехэтажном частном доме произошелночной пожар. Огонь охватил второй и третий этаж здания, а также – чердак, сообщает "Информатор".

О пожаре на улице Новомостицкой, 4 спасателям сообщили сегодня, 23 октября, около 1:55. Как рассказали местные жители, вспыхнувший дом был почти достроен, но в нем еще велись ремонтные работы.

Реклама

Спасатели сразу же приехали на место. Тушением пожара занимались более 40 спасателей и 10 единиц спецтехники, ведь огонь охватил второй и третий этаж здания, а также – чердак. Чтобы ликвидировать пламя, пришлось перекрыть часть Новомостицкой улицы. Возгорание удалось локализовать в 2:30, а ликвидировали его в 2:45. В результате пожара никто не пострадал.

В тренде
В киевском метро готовят новые запреты: что изменится для пассажиров

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев фото видео спасатели пожары частный дом

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробностиПроисшествия
Расправа прямо на свадьбе: На одного
Расправа прямо на свадьбе: На одного "вора в законе" в Украине стало меньшеПроисшествия
В Киеве задержан
В Киеве задержан "Троещинский маньяк" – соцсетиПроисшествия
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)Происшествия
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)Происшествия
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧП
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧППроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...