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В Киеве обнаружили более полусотни новых случаев COVID-19: что о них известно

30 мая, 11:35

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

За последние сутки в столице скончался еще один инфицированный

В Киеве, где вспышку СOVID-19 зафиксировали среди медиков, растет число зараженных коронавирусом. Инфекцию уже подтвердили у 2904 жителей столицы, рассказал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом у 55 человек. 7 из них – медики. На сегодняшний день в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – написал он.

Кроме того, 29 мая в Киеве скончался еще один больной COVID-19. Что касается новых случаев, то коронавирус обнаружили у:

  • 34 женщин (в возрасте от 21 до 77 лет)
  • 19 мужчин (в возрасте от 21 до 81 лет)
  • 15-летней девочки
  • Трехлетнего мальчика

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13 больных отправили в больницы, а остальные лечатся под контролем врачей на самоизоляции. За сутки в столице от COVID-19 вылечились 40 человек. Всего с начала эпидемии вылечили 637 киевлян.

Также Кличко рассказал, что одним из очагов вспышки коронавируса в столице стало общежитие на проспекте Гагарина. Там один больной умер в больнице, а еще троих госпитализировали с легкой формой болезни. Все остальные зараженные жители общежития находятся на самоизоляции. В связи с ситуацией общежитие уже закрыли на карантин.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 23 204 случая заболевания COVID-19. За последние сутки в стране подтвердили 393 случая инфицирования.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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