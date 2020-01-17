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В Киеве обнаружили опасный нелегальный детский сад – фото

17 января, 18:47

Малышей держали в антисанитарии и кормили странной едой

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В Подольское управление полиции поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержат более 10 детей.

На месте происшествия полицейские обнаружили 11 малышей, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался. Работники попали внутрь здания, где кроме мужчины обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к детям.

"Мы установили, что пребывание детей в этом помещении составляет для них опасность – несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания. Малолетних детей передали родителям, которых мы вызвали на место для выяснения обстоятельств. В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях", – рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в Киевев конце 2019 года произошел пожар в детском саду на проспекте Гагарина, 9-А. На месте пожара спасатели нашли тело мужчины.

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Киев незаконно детский сад лишение свободы происшествия

Источник: Сегодня

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