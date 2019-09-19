В Киеве оборвался лифт с двумя женщинами

Женщины пролетели пять этажей, к счастью, сработали аварийные тормоза и они не пострадали

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Киеве в жилой многоэтажке по улице Матеюка, 7, в Деснянском районе оборвался лифт, в котором находились две женщины. Об этом сообщила жительница дома Наталья Левченко на своей странице в Facebook.

По ее данным, инцидент произошел 17 сентября, у лифта сработали аварийные тормоза, поэтому женщины не пострадали.

"В моем доме 17.09.2019 две женщины в лифте, пролетели с девятого по четвертый этаж (женщины живи, здоровы) сработали аварийные тормоза. На 1551 сказали (там наш дом хорошо знают), что без вызова полиции факт падения не зафиксирован. А люди, которые там были не факт, соседи которые на грохот выбежали из квартир??!! Лифт, на удивление жильцам, быстро починили. Если оценить работу нового лифта "Otis" за месяц, то 30-40% работает, 60-70% сломан, летом три недели чинили новый лифт (эти проблемы с первого дня установки лифта). Проблемы давно, много обращений безрезультатных! 70% жильцов пенсионеры, много детей", – написала Левченко.

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Скриншот

Напомним, в январе в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. В феврале же в Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии: на этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная.

В прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка, которая живет на 16 этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-м лифт резко начал падать вниз.Подъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем. Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и "скорую", которые прибыли в течении 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

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