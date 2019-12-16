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В Киеве рухнула ограда, которую коммунальщики "ремонтировали" скотчем (фото)

16 декабря, 12:48

Дорожники пока что установили временное ограждение

Фото: "Киевавтодор"

Фото: "Киевавтодор"

В Киеве на эстакаде от улицы Льва Толстого до железнодорожного вокзала у Привокзальной площади обрушилось барьерное ограждение, которые ранее "отремонтировали" скотчем с нитками. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор".

"Эстакада – часть недостроенного паркинга на привокзальной площади. Дорога и тротуар, который ведет с Привокзальной площади на ул. Льва Толстого, находятся только на содержании КП ДЭУ Соломенского района. Перильные ограждения от площади Привокзальной до ул. Льва Толстого КП ДЭУ не обслуживает и на балансовом учете не состоит", - говорится в сообщении.

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Как заявили в "Киевавтодоре", после ЧП было проведено срочное совещание со спасателями и чиновниками Соломенской райгосадминистрации, а дорожники пока что установили временное ограждение.

Киевлян просят обходить аварийный участок.

Ранее от конструкции Паркового моста в Киеве с грохотом отвалился и рухнул вниз огромный кусок железобетона.

Также в столице сейчас реконструируют самые проблемные объекты — Шулявский путепровод, путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, мост Метро.

Отметим, "Сегодня" проинспектировали строительство Шулявского путепровода. Подробности смотрите в сюжете:

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Киев обрушение забор ограда

Источник: Сегодня

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