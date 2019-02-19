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В Киеве обстреляли автобус: пуля чудом не попала в пассажиров

Вчера, 23:45

Пуля пробила стекло

Фото: Pixabay
В Киеве обстреляли автобус: пуля чудом не попала в пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/766/f1d/5c6766f1d97b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/766/f1d/5c6766f1d97b1.jpg Происшествия Пуля пробила стекло

В Киеве во вторник вечером, 19 февраля, снова произошло ЧП с автобусом маршрута №90.

Так, возле остановки "Завод Стройдеталь" неизвестный выстрелил по транспортному средству из малокалиберного оружия.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей страничке в Facebook.

"Пуля пробила стекло и лишь чудом не попала в людей, сидевших неподалеку. Сейчас на месте работают правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Киеве на улице Якуба Коласа, 25, произошло ЧП: автобус маршрута №90 влетел в киоск. Инцидент случился вечером на столичной Борщаговке. По словам очевидцев, автобус двигался по дороге, но внезапно водителю стало плохо и вместо того, чтобы повернуть, автобус поехал прямо и врезался в киоск. Водитель был в сознании, но на место вызвали карету скорой помощи. На месте ЧП – много испуганных людей, которые ехали в автобусе или находились неподалеку на остановке.

Также в Киеве автобус на ходу развалился на части. У автобуса-"гармошки" №33 оторвалось днище и задняя часть оказалась на асфальте.

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Тег автобус, Киев, видео, чп, обстрел

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