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В Киеве обстреляли и устроили погром на рынке возле отделения полиции (фото)

31 декабря, 12:51

ЧП произошло на столичной Троещине

В Киеве неизвестные в ночь на вторник, 31 декабря, разбили, обстреляли и подожгли павильоны на рынке на улице Драйзера, 8 на Троещине. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня ночью неизвестные разбили, постреляли и подожгли павильоны на рынке, что на Драйзера, 8. Через дорогу находится местное отделение полиции. Пока никого не задержали", – говорится в сообщении.

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Напомним, Деснянское районное управление полиции находится на улице Драйзера, 9б.

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Фото: Подольская РГА

Ранее сообщалось, что в Харьковской области наказали мать подростка, который устроил погром на пешеходном мосту. Действия хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также мы писали, что в Харькове малолетние хулиганы устроили погром в парке. Двое подростков громили фонари и лавки, снимая это на видео.

Кроме того, в Киеве BMW въехал в помещение круглосуточной пиццерии на Позняках. ЧП произошло 2 декабря в заведении после массовой драки между посетителями и персоналом. Решается вопрос по поводу открытия уголовного производства по статье "Хулиганство".

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Киев Троещина хулиганство пожары

Источник: Сегодня

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