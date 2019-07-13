В Киеве обстреляли из гранатомета здание "112 Украина", фото

На месте полицейские нашли отстрелянный тубус гранатомета

















В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Это случилось ночью, 13 июля, сообщает отдел коммуникации столичной полиции. Информацию об обстреле подтвердил и сам телеканал.

В 3:40 в полицию сообщили о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. На место выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Во время обыска территории правоохранители нашли отстрелянный тубус гранатомета. Его отправят на экспертизу.

Как сообщает Информатор, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

В стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Детали инцидента устанавливаются. Стрелявших разыскивают правоохранители, проверяя все подозрительные автомобили.

Напомним, в том году в столице Сомали произошел самый крупный по числу жертв теракт за всю историю. Правоохранительные структуры Сомали заявляют, что число жертв теракта в столице страны Могадишо возросло до 189 человек. В полиции заявили, что многие погибшие скончались после того, как были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва.

Кроме того, ранее в Киеве из гранатомета обстреляли жилую многоэтажку. Снаряд разорвался в нескольких метрах от подъезда. По информации местных жителей, выстрел был произведен с улицы Драгоманова, через озеро Солнечное, а взрыв прозвучал возле дома №7 на улице Ревуцкого.

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