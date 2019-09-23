В Киеве обстреляли копов: видео с места ЧП

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В Оболонском районе Киева, где ранее поймали копов-взяточников, поздно вечером 22 сентября неизвестный обстрелял патрульных полицейских в ходе проверки документов и скрылись. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на источники.

Так, на Минской, 20-А, копы остановили группу иностранцев для проверки документов. В итоге один из иностранцев выстрелил в сторону правоохранителей из огнестрельного оружия, после чего скрылся по улице Вышгородской в сторону Лесного массива.

По данным издания, в городе введен оперативный план "Сирена". Стрелку около 35 лет, его рост составляет около 180 см. Он был одет темно-синюю куртку и кепку.

При этом в паблике "Киев Оперативный" сообщается, что копов обстреляли члены одной из общественных организаций.

"В 21:45 возле ресторана "Форест", в лесу, правоохранители с полком полиции особого назначения увидели странно припаркованную машину Lada с четырьмя людьми возле нее. Не успели полицейские остановиться, как по ним открыли огонь. После чего все начали бежать. Трех человек задержали, а четвертому удалось скрыться. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении паблика.

По предварительным данным, все задержанные имеют удостоверение общественной организации "СГОУ "Народный совет" комитета борьбы с коррупцией и организованной преступностью". Одного из них ранее задерживали за квартирную кражу.

"Во время осмотра автомобиля было найдено неизвестное вещество зеленого цвета растительного происхождения", – уточняется в сообщении.

Напомним, ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

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