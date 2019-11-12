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В Киеве обстреляли мужчину: подробности ЧП в Бортничах

12 ноября, 13:33

Александр Марущак

Инцидент произошел прямо у дома пострадавшего

/ Фото: Нацполиция

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В столичных Бортничах вечером в понедельник, 11 ноября, произошла стрельба. Как сообщили в полиции Киева сайту "Сегодня", неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину возле одного из частных домов по улице Боровая.

По предварительной информации полицейских, к дому, где проживает пострадавший, подъехал автомобиль BMW. Из него вышел мужчина, который открыл стрельбу. Предварительно, стрелял из травматического оружия. В полиции не могут сказать, чем именно занимается пострадавший, имеет ли бизнес и недоброжелателей.

"Да, такой случай действительно был. Мужчина получил ранения в область груди. Стрельба, по предварительной информации, велась из травматического оружия. Мужчина госпитализирован в больницу. Он житель Киева", – сообщили в полиции Киева.

Ведется розыск стрелка и выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Киеве на улице Чаадаева мужчина в жилом доме открыл стрельбу по своим соседям. В результате инцидента был ранен один человек.

Также неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговский путь в Голосеевском районе столицы.

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Киев стрельба бортничи

Источник: Сегодня

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