Союз журналистов заявил об обстреле своего офиса в Киеве
Правоохранители изучают записи с камер наблюдения
Неизвестные в ночь на 1 февраля обстреляли из огнестрельного оружия офис Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) на Крещатике в Киеве, сообщает пресс-служба НСЖУ в понедельник, 4 февраля.
В результате обстрела повреждено окно.
"В городе в последнее время выяснение отношений с использованием огнестрельного оружия (а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии) встречается довольно часто", – сообщила секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.
В сообщении сказано, что правоохранители исследуют записи с камер наблюдения.
По предварительным данным, ущерб составил 15-20 тысяч гривен.
Напомним, 1 февраля возле киевского метро "Лукьяновская" было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день.
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