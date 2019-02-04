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Союз журналистов заявил об обстреле своего офиса в Киеве

Сегодня, 17:27

Правоохранители изучают записи с камер наблюдения

Фото: mvs.gov.ua (архив)
Фото: mvs.gov.ua (архив).
Союз журналистов заявил об обстреле своего офиса в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg Происшествия Правоохранители изучают записи с камер наблюдения

Неизвестные в ночь на 1 февраля обстреляли из огнестрельного оружия офис Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) на Крещатике в Киеве, сообщает пресс-служба НСЖУ в понедельник, 4 февраля.

В результате обстрела повреждено окно. 

"В городе в последнее время выяснение отношений с использованием огнестрельного оружия (а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии) встречается довольно часто", – сообщила секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.

В сообщении сказано, что правоохранители исследуют записи с камер наблюдения.

По предварительным данным, ущерб составил 15-20 тысяч гривен.

Напомним, 1 февраля возле киевского метро "Лукьяновская" было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день.

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Тег Киев, стрельба, обстрел, НСЖУ

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