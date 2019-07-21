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В Киеве обстреляли рейсовый автобус

21 июля, 00:48

В результате происшествия никто не пострадал

Фото: AFP

Полиция проверяет информацию о том, что неизвестные стреляли в рейсовый автобус сообщением "Киев – Житомир".

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, информация об инциденте возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе в дежурную часть поступила в субботу, 20 тюля, около 10-ти часов.

Водитель маршрутного такси сообщением "Киев – Житомир" сообщил, что якобы из-за дорожного конфликта относительно первоочередности проезда водитель автомобиля "Опель Виваро" совершил выстрел из неустановленного оружия в направлении автобуса.

"Для розыска и задержания автомобиля, на который указал заявитель, в столице ввели соответствующий оперативный план, а вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину, поэтому общаются с водителем и пассажиром", - рассказали в полиции.

 

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Тег стрельба

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