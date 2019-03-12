В Киеве обстреляли здание суда
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента
Неизвестный обстрелял здание суда в Голосеевском районе Киева в ночь на вторник, 12 марта, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
Киевские правоохранители утром от работников суда получили сообщение о повреждении на стенах и окнах помещения.
Полиция изъяла гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. Также проводится опрос возможных свидетелей ЧП и изучаются записи с камер видеонаблюдения для установления и задержания лица, совершившего обстрел.
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
По данным "Судебно-юридической газеты", был обстрелян Голосеевский районный суд. Обстрел велся по окнам второго и третьего этажей, где находятся кабинеты судей.
Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 12 марта неизвестные обстреляли автомобиль такси. В результате нападения три человека – водитель и двое пассажиров – были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Также сообщалось, что в Ровно обстреляли дом главы горсуда.
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