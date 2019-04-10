В Киеве рухнул балкон в жилой многоэтажке

Чудом в результате инцидента никто не пострадал

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве рухнул балкон в жилой многоэтажке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dbc/f28/5cadbcf289d54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dbc/f28/5cadbcf289d54.jpg 2019-04-10T13:01:00+03:00 Происшествия Чудом в результате инцидента никто не пострадал

В Киеве в жилом доме на улице Армянской, 3 в Дарницком районе обвалился балкон. В результате инцидента никто чудом не пострадал, так как кусок арматуры мог упасть прямо на головы прохожим.

Как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua", на место инцидента оперативно прибыли спасатели КАРС и демонтировали плиту.

Фото: dtp.kiev.ua

"Ремонтом будет заниматься управляющая компания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о серьезном происшествии, которое произошло в пригороде столицы – Вышгороде. По словам очевидцев, в девятиэтажке на ул. Шолуденко, 7 обвалился балкон на втором этаже, под которым находится какая-то пристройка.

Также в Днепропетровской области рухнул балкон, два человека вследствие ЧП оказались в реанимации – это два брата, которые в момент обрушения были на балконе. Соседи сообщали, что дом пошел трещинами два года назад. Переписку со всеми инстанциями начали в январе 2016 года. С тех пор, говорят жильцы, к ним регулярно приезжали комиссии, осматривали здание и сделали вывод – проседать оно перестало.

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