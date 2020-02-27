В Киеве объявили подозрение анестезиологу, из-за которого умерла роженица

По заключению экспертизы, именно критический дефект, допущенный анестезиологом, привел к смерти женщины

В Киеве объявили подозрение врачу-анестезиологу, халатность которого привела к смерти роженицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 10 июня 2018 года в операционный зал столичного роддома для проведения операции кесарева сечения поступила 36-летняя женщина.

"Анестезиологическое обеспечение (обезболивание) данной операции осуществлялось врачом-анестезиологом, который в тот день находился на дежурстве. При этом подозреваемым вопреки положений должностной инструкции был допущен критический дефект, в результате чего по окончании операции роженица умерла", - говорится в сообщении.

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Согласно заключению экспертизы, именно критический дефект, допущенный анестезиологом, и привел к смерти женщины.

Врачу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины.

Ранее столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего врача-анестезиолога, халатность которого и злостное пренебрежение должностными инструкциями привели к длительной коме пациентки.

Также на Закарпатье неожиданно умерла молодая девушка. 20-летняя жительница села Репинне Межгорского района, несколько дней находилась в коме после укола анестезии местным стоматологом.

Напомним, что в Николаеве роженица с младенцем умерли, пока медики ставили диагноз:

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