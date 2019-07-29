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В Киеве объявили подозрение парню, показавшему свастику в одном из ТРЦ

Сегодня, 15:51

Парень загрузил свастику со своего мобильного через TeamViewer

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

В Киеве объявили подозрение парню, показавшему свастику в одном из ТРЦ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%A0%D0%A6%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%A0%D0%A6%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Происшествия Парень загрузил свастику со своего мобильного через TeamViewer

Семнадцатилетнему парню, который демонстрировал нацистскую символику в торгово-развлекательном центре на проспекте Бандеры в Киеве, объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Инцидент произошел 16 февраля 2019 года в торговом центре, расположенном на проспекте Бандеры. 17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения "TeamViewer" совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED. Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера", – говорится в сообщении.  

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Парень воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики. Она в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже ТРЦ, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.

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"По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, то есть в распространении, а также публичном использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима", – резюмировали в прокуратуре

Напомним, ранее в Германии власти признали правомерным изъятие у одного из местных водителей автомобильного номерного знака "HH 1933", который, как считает судья, перекликается с эпохой Третьего рейха.

Также сообщалось, что на аукционе в немецком Нюрнберге не смогли продать пять картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер. Вероятнее всего, потенциальные покупатели засомневались в их подлинности.

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Киев свастика подозрение

Источник: Сегодня

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