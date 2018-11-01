В Киеве один из развлекательных клубов оказался борделем

Киевские правоохранители разоблачили и задержали по подозрению в сутенерстве директора одного из развлекательных клубов столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе расследования уголовного производства установлено, что директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения.

Оплата за предоставление таких услуг составляла 200 долларов, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая в дальнейшем передавала эти средства директору.

По предварительной информации, в противоправную деятельность было вовлечено около 20 танцовщиц заведения.

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Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора школы были обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.

В настоящее время директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению этого преступления.

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