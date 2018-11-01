В Киеве один из развлекательных клубов оказался борделем

Сегодня, 22:42

За сутенерство задержан директор заведения


facebook.com/lysenko.andrii

facebook.com/lysenko.andrii

facebook.com/lysenko.andrii

Киевские правоохранители разоблачили и задержали по подозрению в сутенерстве директора одного из развлекательных клубов столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе расследования уголовного производства установлено, что директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения.
Оплата за предоставление таких услуг составляла 200 долларов, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая в дальнейшем передавала эти средства директору.

По предварительной информации, в противоправную деятельность было вовлечено около 20 танцовщиц заведения.

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Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора школы были обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.

В настоящее время директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению этого преступления.

Ранее в Киеве задержали группу сутенеров, которые продавали украинок в сексуальное рабство в Китай. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве луганчанка организовала незаконный бизнес по оказанию интимных услуг. Час "взрослых" развлечений стоил клиентам от 1200 до 1500 гривен. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
Киев, клуб, бордель, директор, танцовщицы, сутенерство
Источник:

"Сегодня"

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