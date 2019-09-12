В Киеве огласили приговор "телефонному террористу"

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Мужчину, который сообщил о заминировании учебного заведения, приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел в мае этого года в Голосеевском районе столицы. Мужчина позвонил на 102 и сообщил, что в одной из школ района заложена взрывчатка. Правоохранители мгновенно отреагировали: на место выехали эксперты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, криминалисты, патрульные, спасатели и врачи.

Тщательно обследовав объект, эксперты никаких взрывных устройств или веществ не нашли. Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Позже полицейские установили личность псевдоминера, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, а после завершения расследования направили обвинительный акт в Голосеевский районный суд.

Во время заседания обвиняемый свою вину признал. Учитывая собранные полицейскими доказательства, суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы с годовалым испытательным сроком. Во время испытательного периода "телефонный террорист" обязан являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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